Klassiker Comeback: Wiener Schnitzel mit extra Kick
Aktualisiert:
Das Wiener Schnitzel erlebt ein Revival: Knusprig, goldbraun und zart – der Klassiker begeistert und erobert wieder die Teller! Den extra Kick bringen Preiselbeeren-Mayo und Kartoffelsalat!
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 30 Min. • Gesamtzeit 75 Min.
Zutaten für die Wiener Schnitzel
800 g Kalbfleisch
400 g Paniermehl (vom Bäcker)
8 Eier
200 g Mehl
400 g Butterschmalz
etwas Salz
etwas Pfeffer
1 Stück Zitrone
Vorbereitung der Schnitzel: Die Kalbsschnitzel zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie oder Backpapier legen. Mit einem Fleischklopfer vorsichtig flachklopfen, bis sie etwa 0,5 cm dick sind. Die Schnitzel von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Die Schnitzel klassisch panieren.
In einer großen Pfanne die Butter oder das Butterschmalz erhitzen, bis es schäumt. Die panierten Schnitzel vorsichtig in die Pfanne legen (nicht zu viele auf einmal, damit sie gleichmäßig braten können). Bei mittlerer Hitze etwa 3-4 Minuten pro Seite goldbraun braten.
Zutaten für die Preiselbeer-Mayo
1 Ei
2 Prisen Salz
1 dl Sonnenblumenöl
0,5 Zitrone für Saft
10 g Essig
2 EL Preiselbeeren Konfitüre
Alle Zutaten bis auf das Öl in einen Mix-Becher geben und kurz mit einem Stabmixer vermixen. Dann das Öl beim Mixen langsam dazu geben.
Zutaten für den Kartoffelsalat
1 kg festkochende Kartoffeln
1,5 dl Bouillon
1 Zwiebel, fein gehackt
4 EL Weißweinessig
1 EL Senf
2 EL Mayonnaise
3 EL Chavroux
2 EL Rapsöl
etwas Salz
etwas Pfeffer aus der Mühle
Kartoffeln in der Schale 20-30 Minuten garen. Kurz mit kaltem Wasser abschrecken und noch warm schälen, in Scheiben schneiden und in eine große Schüssel geben.
Bouillon zusammen mit gehackter Zwiebel aufkochen, Essig beigeben, über die Kartoffelscheiben gießen. Ca. 30 Minuten ziehen lassen, ab und zu schwenken.
Senf, Mayonnaise, Joghurt, Rapsöl und Gewürze mischen, unter die Kartoffeln mischen. Abschmecken, anrichten, mit Schnittlauch garnieren.
Zutaten für das Kartoffelpüree
400 g mehligkochende Kartoffel (La rate oder Bintje)
250 g Butter in Würfel
Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden und im Salzwasser kochen. Durch ein Sieb drücken und mit der Butter aufmontieren.
Hier kommst du zur Folge:
Lass dich von Noah Bachofens Rezepten inspirieren
