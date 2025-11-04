Bunt und gesund Bowls: Die besten Rezepte zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen Aktualisiert: 11.05.2025 • 17:32 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Bowls sind vielseitig und lecker – egal ob zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen. Mit frischen Zutaten und kreativen Kombinationen passen sie zu jeder Tageszeit!

Rezepte und Zubereitung für 4 Personen

Zutaten für die Frühstücks-Bowl Vorbereitungszeit 10 Min. • Zubereitungszeit 10 Min. • Gesamtzeit 20 Min. Für den Smoothie 200 g Himbeeren gefroren

1 Banane (ca. 100 g)

200 g Mandel-Joghurt (oder Soja-Joghurt)

2 EL Haferflocken

1 TL Chia-Samen

3 TL Agavendicksaft Für das Topping 2 EL Beeren

0,5 Banane

1 TL Haferflocken

1 TL Chia-Samen

Zutaten für die Poké-Bowl (Mittagessen) Vorbereitungszeit 30 Min. • Zubereitungszeit 10 Min. • Gesamtzeit 40 Min. Für den Fisch 2 EL Sojasauce

2 TL Sesamöl

2 TL Sesam, geröstet

1 TL Ingwer, fein gerieben

400 g Lachsrückenfilet (Sushi-Qualität), in Würfeln Für den Reis 350 g Sushi-Reis

400 g Wasser

3 EL Reisessig

1 EL Zucker

1 TL Salz Für die Beilagen 125 g Edamame-Bohnen

200 g Gurken, in Scheiben

1 Avocado, in Scheiben

0,5 Mango, in Würfeln Sojasauce, Sesamöl und Sesam mit Ingwer verrühren. Lachs beigeben, mischen, zugedeckt im Kühlschrank mind. 30 Minuten marinieren. Reis in einem Sieb unter fließendem kaltem Wasser so lange spülen, bis dieses klar ist, gut abtropfen. Reis und Wasser in eine Pfanne geben. Bei Stufe 5 auf dem Herd mit Deckel 15 Minuten sieden lassen. Reisessig, Zucker und Salz in einer kleinen Pfanne unter Rühren erwärmen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Reis in eine weite Schüssel geben, mit der warmen Flüssigkeit beträufeln, mit einer Gabel auflockern, auskühlen.

Zutaten für die Abendessen-Bowl Vorbereitungszeit 30 Min. • Zubereitungszeit 10 Min. • Gesamtzeit 40 Min. 200 g Süßkartoffel, in 2 cm Würfel

200 g Brokkoli, in Röschen Für das Joghurt-Honig-Senf-Dressing 180 g Rahmjoghurt (griechische Art)

4 TL flüssiger Honig

3 TL Senf

2 TL Rapsöl

4 TL Zitronensaft

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

etwas Sojasauce zum Abschmecken

2 Rüebli in Scheiben

2 Nektarinen, in Schnitzen oder gewürfelt

10 Cherrytomaten, halbiert

100 g Pinienkerne, nach Belieben geröstet

1 Stück Lattich

1 Schuss Aceto bianco

etwas Olivenöl Süßkartoffeln und Broccoli mit etwas Öl mischen und bei 180-200 Grad für 20 Minuten im Ofen rösten und anschließend auskühlen lassen. Für das Joghurt-Honig-Senf-Dressing alle Zutaten miteinander verrühren. Die gerösteten Süßkartoffeln und dem geröstete Broccoli in eine Schüssel geben und mit dem Dressing marinieren. Anschließend in einer Bowl anrichten. Die Karotten, Cherrytomaten, Lattich, Gurke und Nektarinen kleinschneiden und in die Bowl geben. Mit etwas Aceto Bianco und Olivenöl berieseln und mit den Pinienkernen garnieren.

