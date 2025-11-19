Persönlich, sportlich, echt: Salar Bahrampoori läutet mit "Skischule Salar" den Winter ein

Auf die Skier, fertig, los: In der zweiten Staffel von "Skischule Salar" wagen sich Prominente mit Salar Bahrampoori erneut auf die Piste - diesmal im Skigebiet Arosa Lenzerheide. Neben viel Ski-Spass stehen auch persönliche Gespräche im Mittelpunkt. Ab 28. November auf Joyn und ab 05. Dezember in SAT.1 Schweiz.

Salar Bahrampoori ist nicht nur ein beliebter Moderator in der Schweizer TV-Landschaft, sondern auch ein erfahrener Schneesportler und Skilehrer: In "Skischule Salar" lädt er seine prominenten Gäste zu einem besonderen Erlebnis im Schnee ein. Inmitten der eindrucksvollen Bergwelt von Arosa Lenzerheide verbindet er Skiunterricht mit persönlichen Begegnungen. Auf dem Sessellift und auf der Sonnenterrasse beim Mittagessen entstehen Gespräche, die mal kurzweilig-unterhaltsam, mal überraschend und tiefgründig sind. Auf der Piste hingegen steht das fahrerische Können im Mittelpunkt – und Salar hat für seine "Schüler:innen" stets den einen oder anderen hilfreichen Tipp parat. Salar beweist als erfahrener Skilehrer dabei ein gutes Gespür für seine Gäste und dafür, was er ihnen auf der Piste zumuten darf.

Vier neue Folgen ab Ende November

In den vier neuen Folgen treffen sportlicher Ehrgeiz, Humor und Emotionen aufeinander: Zum Auftakt wagt sich Spitzenkoch Andreas Caminada auf die Pisten von Arosa und zeigt, dass es auch abseits der Küche auf Präzision, Timing und Gefühl ankommt. Beni Huggel erinnert sich auf der Lenzerheide an prägende Momente seiner Fussballkarriere und beweist, dass er auch beim Skifahren auf Ehrgeiz und Technik setzt. Mit Francine Jordi wird es persönlich und charmant zugleich: Sie will ihre Technik verfeinern und dabei im Idealfall auch noch eine gute Figur auf der Piste machen – und sie spricht offen über Themen, die sie bewegen. Zum Abschluss sorgt Trauffer für Action und Tiefgang zugleich: Zwischen rasanten Schwüngen und ehrlichen Gesprächen zeigt der Musiker, was wirklich hinter seinem Erfolg steckt.

Salar Bahrampoori spricht mit spürbarer Begeisterung über die zweite Staffel: "Für mich war es eine richtig schöne Zeit im Schnee: grossartige Gäste, ehrliche Gespräche und diese atemberaubende Bergkulisse. Genau das macht für mich den Zauber von 'Skischule Salar' aus, und ich glaube, das wird man auch auf dem Bildschirm spüren."

Die Sendung verspricht nicht nur sportliche Action, sondern auch spannende Einblicke und authentische Begegnungen – ein winterliches Highlight für alle Ski- und TV-Fans. Ab 28. November auf Joyn und ab 05. Dezember in SAT.1 Schweiz.