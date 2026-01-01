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Gruselzeit Titelbild

Gruselzeit

Es wieder soweit: Die Zeit der Geister und Dämonen hat begonnen! Erfreue dich an wohligem Grusel und stelle dich krassen Schockmomenten, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Hier findest du schaurige Geschichten perfekt für dunkle Herbstabende, an denen man nicht sicher ist, ob der Wind heult - oder etwas anderes...

Gruselgeschichten

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Die Krähen
Teddy - Das Tier in Dir
Evil Boy
Halloween House
Holidays
The Vigil - Die Totenwache
Sacrifice - Der Auserwählte
Attack of the Unknown - Earth Invasion
Todesengel - The Hexecutioners
Jack Frost - Der eiskalte Killer
Night Swim
Open Water 3: Cage Dive
The Crucifixion
Slasher In The Woods
Blutmond: Die Nacht der Werwölfe
Behind the Wall - Der Geisterturm
Abominable - Entsetzlich
Peninsula
Gonger - Das Böse vergisst nie
Mikey

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Blutiger Horror ab 18

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Alle

Southbound - Highway to Hell
Wrong Turn 2 - Dead End
Clowntown
Hellbound: Hellraiser II
Route 666
Eli Roth präsentiert: The Stranger
Severed - Forest of the Dead
Inkubus - Stell dich deinem Dämon
Wrong Turn 4: Bloody Beginnings
Proxy
The Blackburn Asylum - Der Nächste bitte!
Stay Out
Hellraiser III - Hell on Earth
Haus der 1000 Leichen
Rache - Bound To Vengeance
Die Verdammten - Soldiers of the Damned
Violent Shit: The Movie
Trick - Dein letztes Halloween
Killers: In jedem von uns steckt ein Killer
Castle Freak

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Geistreiche Unterhaltung

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Alle

Charmed - Zauberhafte Hexen
The Demon Hunter
X-Factor: Das Unfassbare
Fanny und Alexander
Southbound - Highway to Hell
Behind the Wall - Der Geisterturm
Night Swim
Robocop 4 Law & Order - Pilotfilm zur Serie
Devil’s Doorway
Backtrack
The Driftless Area - Nichts ist wie es scheint
Route 666
Todesengel - The Hexecutioners
June
Der Killerclown
Ghost Rockers
Open The Door
The Borderlands
Die Verdammten - Soldiers of the Damned
Presence - Es ist hier!

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Blutsaugende Nachtgestalten

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The Originals
Legacies
Underworld: Aufstand der Lykaner
Renfield
Night Hunter
Vampire
Nightbreakers – Vampire Nation
Flügel des Grauens
Against the Dark
Hotel Transsilvanien 2
Der Upir
Dracula – The Dark Lord
Am Ende der Nacht

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Zum Schreien komische Horrorkomödien

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Bunny und sein Killerding
Porno - Dämonische Verführung
Reise zurück in der Zeit

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Zombies!

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Alle

World War Z
Strippers vs. Zombies
Chillerama
Shed of the Dead
Strain 100 - The End of Days
The Wizard and the Zombies
Dead 7 – Sie sind schneller als der Tod
Django vs Zombies
Severed - Forest of the Dead
Weg mit der Ex
Ritter der Verdammten
Stories of the Dead – Die Farm
Die Mumie
The Cabin in the Woods
The Most Dangerous Game - Ein tödliches Spiel
2012: Zombie Apocalypse
Extinction - The G.M.O. Chronicles
Brain Freeze
Knight of the Dead
Sex, Gras & Zombies!

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Weitere interessante Themen

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