Gruselzeit
Es wieder soweit: Die Zeit der Geister und Dämonen hat begonnen! Erfreue dich an wohligem Grusel und stelle dich krassen Schockmomenten, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Hier findest du schaurige Geschichten perfekt für dunkle Herbstabende, an denen man nicht sicher ist, ob der Wind heult - oder etwas anderes...
Gruselgeschichten
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Blutiger Horror ab 18
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Geistreiche Unterhaltung
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Blutsaugende Nachtgestalten
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Zum Schreien komische Horrorkomödien
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