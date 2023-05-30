Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 30.05.2023
41 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

Ob der kultige Ghettoblaster aus der eigenen Jugend oder das nostalgische Radio vom Opa: Geräte aus vergangenen Zeiten sind oft ganz besondere Schätze. Nur leider sind sie heute völlig überholt! Musik aus dem Internet streamen - geht damit nicht! Oder vielleicht doch? Der Reparator Lars Gauster zeigt, wie man alte Radios und Kassettenrecorder ganz einfach selbst zuhause so aufpimpen kann, dass sie internetfähig sind.

