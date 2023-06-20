Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.06.2023: Fertiggerichte 2.0
41 Min.Folge vom 20.06.2023Ab 12
Sie heißen JUIT, Genussgläschen oder Feel Food. Die neue Generation der Fertiggerichte! Das große Versprechen: Fertiggerichte, die schmecken, wie selbst gekocht! Und obendrein sollen sie auch noch gesund sein. Kaum zu glauben, oder? Unser Profi-Koch Timo Hinkelmann macht den Test. Wie schmeckt das neue Convenience Food wirklich? Ist die neue Generation wirklich besser als herkömmliche Fertiggerichte?