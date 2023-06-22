Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Las Vegas zum Schnäppchenpreis

Folge vom 22.06.2023
Las Vegas zum Schnäppchenpreis

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.06.2023: Las Vegas zum Schnäppchenpreis

41 Min. Ab 12

Las Vegas - die Stadt ohne Limits. Unfassbare sechs Milliarden Dollar lassen Touristen aus aller Welt pro Jahr dort. Ob Shows, Konzerte, Restaurants oder Musicals - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aber auch für jeden Geldbeutel? "Abenteuer Leben" möchte es genau wissen und schickt Reporterin Lena auf die Reise. Ist eine Billigreise nach Las Vegas möglich oder nicht? Und falls ja: zu welchem Preis?

