Folge vom 15.01.2025: Fast Food Hacker: Der türkische Grillteller
Zwei Profiköche, eine große Herausforderung: In dieser Folge von „Fast Food Hacker“ wird es heiß – und das nicht nur wegen der Flammen! Die Profi-Köche Sybille und Semi treten an, um einen traditionellen türkischen Grillteller allein durch Probieren nachzukochen. Doch die Originalköche Baris und Tayfun sind sich sicher: „Das wird nichts!“ Zwischen saftigem Fleisch, feurigen Soßen und kniffligen Details wird die Challenge zur echten Geduldsprobe.