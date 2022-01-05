Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Raser in der Innenstadt - Verkehrskontrolle Polizei Nienburg

Kabel Eins
Folge vom 05.01.2022
Thema u. a.: Raser in der Innenstadt - Verkehrskontrolle Polizei Nienburg

Thema u. a.: Raser in der Innenstadt - Verkehrskontrolle Polizei NienburgJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.01.2022: Thema u. a.: Raser in der Innenstadt - Verkehrskontrolle Polizei Nienburg

61 Min.
Ab 12

In Nienburg an der Weser führen die Kommissare Max und Andrea Geschwindigkeitskontrollen durch. 41.000 gab es 2019 wegen überhöhter Geschwindigkeit. Doch viele Verkehrsteilnehmer sind trotzdem deutlich schneller unterwegs - auch in der Innenstadt. Und: Hamburg und Umgebung gehören zum Gebiet des Abschleppunternehmens Buchholz. Abschleppfahrer Stavros Kurlides wird zu einem Lkw-Unfall auf der Autobahn gerufen.

