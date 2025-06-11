Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Campingchecker Osterloh

Kabel Eins
Folge vom 11.06.2025
Thema u.a.: Campingchecker Osterloh

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.06.2025: Thema u.a.: Campingchecker Osterloh

60 Min.
Folge vom 11.06.2025
Ab 12

Wenn in der Schlafkabine des Campers der Schimmel blüht, dann ist es Zeit für Camper-Checker Axel Osterloh nach dem Rechten zu sehen. Heute checkt er bei Hartmut und Marianne aus Vechta einen Pick-Up-Truck mit Wohnkabinen-Aufleger. Doch der Geruch im Alkoven lässt einen großen Feuchtigkeitsschaden vermuten. Doch das ist noch nicht alles! Kann Axel Osterloh trotzdem helfen?

