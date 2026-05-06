Thema u. a.: Unruhige Nacht für die Polizei HanauJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.05.2026: Thema u. a.: Unruhige Nacht für die Polizei Hanau
62 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Patrick Jacob und Lukas Rech von der Polizei Hanau sind auf nächtlicher Streifenfahrt. Direkt zu Beginn ihrer Schicht werden sie von Kollegen zur Unterstützung gerufen: Es wird eine Massenschlägerei unter Jugendlichen gemeldet. Und auch der Rest der Nacht bleibt turbulent – mit einem Verdacht auf Einbruch und einem Verkehrssünder.