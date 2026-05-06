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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Unruhige Nacht für die Polizei Hanau

Kabel EinsFolge vom 06.05.2026
Thema u. a.: Unruhige Nacht für die Polizei Hanau

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.05.2026: Thema u. a.: Unruhige Nacht für die Polizei Hanau

62 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Patrick Jacob und Lukas Rech von der Polizei Hanau sind auf nächtlicher Streifenfahrt. Direkt zu Beginn ihrer Schicht werden sie von Kollegen zur Unterstützung gerufen: Es wird eine Massenschlägerei unter Jugendlichen gemeldet. Und auch der Rest der Nacht bleibt turbulent – mit einem Verdacht auf Einbruch und einem Verkehrssünder.

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