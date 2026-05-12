Themen u. a.: Ramschkönig auf Schnäppchenjagd in WinterswijkJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.05.2026: Themen u. a.: Ramschkönig auf Schnäppchenjagd in Winterswijk
62 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Bekannt als „Ramschkönig“ bleibt Sonderpostenhändler Alexander Walzer seinem Anspruch treu: niedrige Preise bei hoher Qualität. Dafür zieht er erneut über die Messe im niederländischen Winterswijk auf der Suche nach neuen Schnäppchen. Auf 7.000 Quadratmetern prüft er Ware genau und verhandelt hart. Findet er diesmal die Knaller für sein Geschäft?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016