Thema u. a.: LKW-Scan - Zoll Röntgenkontrolle UlmJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.05.2026: Thema u. a.: LKW-Scan - Zoll Röntgenkontrolle Ulm
63 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Auf der A8 bei Ulm führt das Zollamt eine Großkontrolle von LKW durch – mit dabei sind auch die beiden Zollbeamten Steffi und Julian. Sie lotsen die LKW von der Autobahn in die Kontrollstation, um sie dort auf unerlaubte oder unverzollte Ware zu überprüfen. Heute haben sie die mobile Röntgenanlage dabei. Ob sie mit diesem Gerät heute Schmuggler aufdecken können?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016