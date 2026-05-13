Themen u. a.: Baumfällung unter HochdruckJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.05.2026: Themen u. a.: Baumfällung unter Hochdruck
61 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Die Baumfäller Fabian Büttner und Vanessa Clemenz stehen bei Berlin vor einem anspruchsvollen Auftrag: Mehrere Bäume müssen in kurzer Zeit gefällt werden. Besonders knifflig: die Bäume stehen sehr nahe an der Straße und damit auch an geparkten Fahrzeugen. Schaffen sie es, den Auftrag ohne Zwischenfälle abzuschließen?