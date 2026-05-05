Thema u. a.: Rebellischer Fleck auf der Fernsehcouch – Polsterreiniger MikaelJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.05.2026: Thema u. a.: Rebellischer Fleck auf der Fernsehcouch – Polsterreiniger Mikael
61 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Polster- und Teppichreiniger Mikael Rouk ist in München unterwegs: In einem Seniorenpflegeheim warten zwei Fernsehsofas auf eine Reinigung. Doch ein hartnäckiger Fleck will einfach nicht verschwinden. Bekommt Mikael Rouk den Fleck doch noch weg?