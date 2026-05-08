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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Harte Kerle mit Wehwehchen - Mannschaftsarzt Ulrich Grünwald

Kabel EinsFolge vom 08.05.2026
Themen u. a.: Harte Kerle mit Wehwehchen - Mannschaftsarzt Ulrich Grünwald

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.05.2026: Themen u. a.: Harte Kerle mit Wehwehchen - Mannschaftsarzt Ulrich Grünwald

61 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Augsburg – Für Mannschaftsarzt Ulrich Grünwald beginnt der Einsatz lange vor dem Anpfiff: Er untersucht die Spieler der „Green Machine“, organisiert die medizinische Betreuung und ist während des Spiels jederzeit bereit einzugreifen. Auch nach dem 28:6-Sieg endet seine Arbeit nicht – denn die gegnerische Mannschaft braucht medizinische Unterstützung.

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