Themen u. a.: (Döner-)Traum von Amsterdam - Foodtester Mirko ReehJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.05.2026: Themen u. a.: (Döner-)Traum von Amsterdam - Foodtester Mirko Reeh
61 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Online-Bewertungen beeinflussen, wo wir essen – aber sind sie immer verlässlich? Das möchte TV-Koch Mirko Reeh heute in Amsterdam herausfinden. Das beliebte Reiseziel bietet viele kulinarische Highlights. Dieses Mal steht „Kapsalon“ auf der Speisekarte – ein mit Käse überbackener Dönerteller. Der Foodtester probiert ihn aber genau in den Läden, vor denen die Leute im Internet warnen.