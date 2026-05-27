Themen u. a.: Kontrolle vor Saisonstart - Garteneisenbahnanlage in RathenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.05.2026: Themen u. a.: Kontrolle vor Saisonstart - Garteneisenbahnanlage in Rathen
60 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Lothar Hanisch betreibt in Rathen in der Sächsischen Schweiz die größte Garteneisenbahnanlage der Welt. Jetzt will er sie nach monatelanger Schließzeit wieder öffnen. Dafür kontrolliert er mit seinem Team die Züge auf Funktionstüchtigkeit, putzt die 5,2 Kilometer Gleise, und reinigt und repariert die 300 Miniaturmodelle. Jede Menge zu tun. Ob Lothar Hanisch mit seinen Mitarbeitern pünktlich zum Saisonstart fertig wird?