SAT.1Staffel 4Folge 114
Folge 114: Verschollen am Busbahnhof

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zum Zentralen Omnibusbahnhof gerufen, weil zwei Jugendliche beim Fahren ohne Ticket erwischt wurden. Doch plötzlich geht es um zwei Kinder, die nach Hause trampen wollen und in ein fremdes Auto einsteigen. - Auf Streife fallen den Beamten zwei streitende Männer auf. Einer wurde komplett mit roter Farbe überschüttet, dem anderen fehlt sein Lämmchen ... - Bei einer Demonstration gegen die Schließung eines Cafés wurde ein Mann an eine Laterne gefesselt.

SAT.1
