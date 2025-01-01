Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 4Folge 122
Folge 122: Schlager auf Schlager

45 Min.Ab 12

Direkt an der Spree streiten zwei Schwestern, die beide große Fans eines Schlagerstars sind. Die Eine droht damit, das T-Shirt mit dem Foto ihres Idols zu verbrennen. - Zwei bettelnde Kinder, die "Waisen - Wir haben Hunger!" auf einem Schild stehen haben, nehmen Reißaus, als sie die Polizisten sehen. Was treibt sie zum Schnorren an? - In einer Bowlinghalle eskaliert ein Streit. Die Polizisten treffen ein, als ein Mann über einen festlich geschmückten Buffet-Tisch gezogen wird.

