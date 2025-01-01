Auf Streife - Berlin
Folge 137: Eine ganz fiese Tasche
45 Min.Ab 12
Ein Knall und eine aufsteigende Rauchwolke weckt die Aufmerksamkeit zweier Streifenpolizisten. Sofort eilen sie zum Tatort und finden zwei Raufbolde vor - und eine explodierte Handtasche! - Eine junge Frau wird von einem Vermummten verschleppt. Die Mutter und der Freund wurden Zeugen der Entführung. - Eine 16-Jährige setzt einen Notruf ab: Ihr Stiefvater hat sie angeblich geschlagen! Am Einsatzort angekommen, hören die Beamten den Stiefvater brüllen und gegen die Tür hämmern.
