Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Eine ganz fiese Tasche

SAT.1Staffel 4Folge 137
Eine ganz fiese Tasche

Eine ganz fiese TascheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 137: Eine ganz fiese Tasche

45 Min.Ab 12

Ein Knall und eine aufsteigende Rauchwolke weckt die Aufmerksamkeit zweier Streifenpolizisten. Sofort eilen sie zum Tatort und finden zwei Raufbolde vor - und eine explodierte Handtasche! - Eine junge Frau wird von einem Vermummten verschleppt. Die Mutter und der Freund wurden Zeugen der Entführung. - Eine 16-Jährige setzt einen Notruf ab: Ihr Stiefvater hat sie angeblich geschlagen! Am Einsatzort angekommen, hören die Beamten den Stiefvater brüllen und gegen die Tür hämmern.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen