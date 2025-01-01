Jagd auf den Halloween-VergewaltigerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 21: Jagd auf den Halloween-Vergewaltiger
45 Min.Ab 12
Eine Frau wurde beinahe vergewaltigt. Als Polizei und Rettungskräfte eintreffen, kümmern sich bereits Umstehende um das Opfer. Der Täter wurde von einer Joggerin mit Reizgas verjagt und trug eine Maske. - Bei einer Schlägerei prügelt sich ein aufgebrachter Gast mit dem Barkeeper, weil er glaubt, dass dieser Schuld hat, dass seine schwangere Partnerin und deren Freundin plötzlich erbrechen müssen und vor dem Kollaps stehen.
