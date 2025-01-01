Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Jagd auf den Halloween-Vergewaltiger

SAT.1Staffel 4Folge 21
Jagd auf den Halloween-Vergewaltiger

Auf Streife - Berlin

Folge 21: Jagd auf den Halloween-Vergewaltiger

45 Min.Ab 12

Eine Frau wurde beinahe vergewaltigt. Als Polizei und Rettungskräfte eintreffen, kümmern sich bereits Umstehende um das Opfer. Der Täter wurde von einer Joggerin mit Reizgas verjagt und trug eine Maske. - Bei einer Schlägerei prügelt sich ein aufgebrachter Gast mit dem Barkeeper, weil er glaubt, dass dieser Schuld hat, dass seine schwangere Partnerin und deren Freundin plötzlich erbrechen müssen und vor dem Kollaps stehen.

