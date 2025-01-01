Auf Streife - Berlin
Folge 33: Langfinger und Schokoschnute
44 Min.Ab 12
Zwei Kinder haben im Supermarkt Süßigkeiten gestohlen und einfach aufgegessen. Als die Beamten die Aufsichtsperson finden, stoßen sie auf kriminelle Energie viel größeren Ausmaßes. - Die Polizei wird gerufen, weil ein Ehepaar überfallen wurde. Der Täter wird zwar geschnappt, weigert sich jedoch seine Personalien preiszugeben. Schnell wird klar, warum: Die Ehefrau kennt den Mann.
