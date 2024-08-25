Auf Streife - Berlin
Folge 42: Zelten mal anders
44 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Die Polizisten werden auf ein aufgebautes Zelt auf einem belebten Platz aufmerksam. Bei den eigenwilligen Campern handelt es sich um zwei Jugendliche, die sich in einer dramatischen Familiensituation befinden. - Ein Unbekannter hat eine Frau überfallen und ist nun mit ihrem Auto geflüchtet, in dem auch ihr Baby saß. Das Gruselige: Der Täter trug eine Zombie-Maske! - In einem Gartencenter wurde ein Kunde attackiert: Er ist über und über mit Kleber und Rindenmulch verschmutzt.
