Auf Streife - Berlin

Der Fremde vom Spielplatz

SAT.1Staffel 4Folge 49vom 08.09.2024
Der Fremde vom Spielplatz

Auf Streife - Berlin

Folge 49: Der Fremde vom Spielplatz

45 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Ein kleines Mädchen ist auf einem Spielplatz verschwunden. Ein anderes Kind hat gesehen, wie das Mädchen mit einem fremden Mann geredet hat. Wurde das Kind entführt? - Ein Ladendiebstahl wird schnell zur Nebensache, denn vor der Tür wird eine Frau von einem Mann belästigt. Plötzlich geht der Alarm im Laden los, weil die Kasse geöffnet wurde. Ein Zufall? - Ein Anwohner hat beobachtet, wie ein Mann die Plane eines LKWs aufgeschlitzt und Fracht geklaut hat.

