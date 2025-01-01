Auf Streife - Berlin
Folge 77: Atem-Not
45 Min.Ab 12
Eine Frau wurde mit zwei Sanitätern an einen Baum gekettet. Sie waren mit ihrem Mann unterwegs, der wegen schwerer Atemnot ins Krankenhaus sollte. Doch vom Mann und RTW fehlt jede Spur. - Die Beamten finden eine schwer verletzte und leicht bekleidete Frau vor, die auf der Motorhaube eines Autos liegt. Ist sie vom Balkon gesprungen oder wurde sie gestoßen? - Eine Passantin ruft panisch die Beamten: zwei Maskierte haben auf eine Schwangere eingetreten!
