Das Kind auf der BrückeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 85: Das Kind auf der Brücke
44 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Ein Ladenbesitzer bedroht eine Frau und deren kleine Tochter, da sie ihm angeblich Schmuck geklaut haben. Mit dem Täter, den die Beamten dann stellen, hat allerdings niemand gerechnet. - Eine Anruferin führt die Polizisten zu einem Waldstück. Zwei Fremde haben ihre Tochter und deren Freund angegriffen. - Die Beamten deeskalieren ein Handgemenge zwischen einem Angler und einem angeblichen Naturbeobachter.
