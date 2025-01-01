Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 4Folge 92
44 Min.Ab 12

Ein Spielzeugladen wurde mit einer Pistole ausgeraubt - allerdings handelt es sich bei den Räubern um zwei Kinder! Wo haben sie die Waffe her? - Auf Streife stoßen die Beamten auf einen Kollegen vom Ordnungsamt, der sich heftig mit einem Falschparker streitet. - Auf einer Kegelbahn gab es erst eine Party, dann eine wilde Prügelei. Als die Polizisten vor Ort erscheinen, müssen sie einen aufgebrachten Vater davon abhalten, auf einen Teenager loszugehen.

SAT.1
