Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Blutiger Kinobesuch

SAT.1Staffel 10Folge 22
Blutiger Kinobesuch

Blutiger KinobesuchJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 22: Blutiger Kinobesuch

45 Min.Ab 12

Das lebensgefährlich verletzte Opfer einer Messerstecherei weist in der Notaufnahme auf eine Gefahr im Kino hin. Dort bietet sich den Polizisten ein unglaubliches Szenario: Alle Gäste sind gleichzeitig schwer erkrankt. Was geht dort vor sich? - Ein vermeintlicher Einbruch führt die Spezialisten zu einem arbeitslosen Elektriker. Der Mann rastet aus und droht plötzlich, seinen Wagen in Brand zu setzen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen