Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Der Heckenschütze
44 Min.Ab 12
Auf einer Paintballanlage fallen Schüsse aus einer echten Waffe, ein Mann wird schwer verletzt. Die Spezis gehen auf die Jagd nach dem Heckenschützen. - Zwei Geschwister haben sich während der Betreuung durch ihren Onkel eigenartige Verletzungen zugezogen. Der Onkel will sie nicht untersuchen lassen und die KInder scheinen etwas zu verschweigen. - Eine Frau muss zusehen, wie ihr neuer Freund und ihre Mutter in zwei unterschiedlichen Autos durch einen Unfall verletzt werden.
