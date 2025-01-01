Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 32: Nur ein bisschen Wellness?
44 Min.Ab 12
Eine Frau bringt ihre nackte und panische Schwester in die Klinik. Sie scheint einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer gefallen zu sein. Doch plötzlich verschlechtert sich ihr Zustand. Derweil sehen sich die Beamten in dem Hotel um, in dem sich die Frau aufgehalten hat. Dort stoßen sie auf einen weiteren Verletzten. - Gerade als die Zollbeamten in einem Kosmetikstudio Mindestlöhne kontrollieren, wird ein Paket aus China geliefert, und prompt nimmt das Unheil seinen Lauf ...
