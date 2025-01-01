Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Vom Winde verweht
45 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Freund bewegungslos an einem Turm hängen. Darauf liegt eine fremde, verletzte Frau. Beide müssen von den Höhenrettern geborgen werden. Wie kam es zu dieser Situation? - Anja hat von Hellseherin Elvira ein Unheil prophezeit bekommen. Als Anja schwer stürzt, verdächtigt sie die eigene Schwester, sie gestoßen zu haben. - Eine unbescholtene Familie gerät nach einem Urlaub ins Visier der Drogenfahnder: Sind Vater und Sohn in einen Kokain-Schmuggel verwickelt?
