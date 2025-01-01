Da steht ein Pferd auf weiter FlurJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 63: Da steht ein Pferd auf weiter Flur
44 Min.Ab 12
Drama auf einem Reiterhof! Ein Pferd kam ohne seine junge Reiterin allein zurück! Dass Blut am Hals des Tieres klebt, lässt Dramatisches befürchten. Werden die Spezialisten das Mädchen rechtzeitig finden? - Eine junge Mutter in großer Sorge - ihr Kind fiel auf den Kopf. - Eine Frau stürzt vom Fahrrad, eine Postbotin soll sie in der Fahrt angerempelt haben. Doch was steckt hinter der ominösen Kopfverletzung, die sich die Radlerin unmöglich beim Sturz zugezogen haben kann?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick