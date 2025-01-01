Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: Stallgeruch
44 Min.Ab 12
Ein Landwirt bricht mit Atemnot zusammen, bald darauf wird sein Sohn bewusstlos im Pferdestall gefunden. Was hat zum Zusammenbruch der beiden Männer geführt? - Nach einem Auffahrunfall endet der 40. Geburtstag einer Frau in der Notaufnahme. Hat sie sich etwa betrunken ans Steuer gesetzt? - Vorfall auf einer Raststätte: Ein junges Paar wird von einem nackten Spanner erschreckt. Als klar wird, dass er verletzt ist, nimmt der Fall eine überraschende Wendung ...
