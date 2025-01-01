Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Blutgericht

SAT.1Staffel 8Folge 73
Das Blutgericht

Das BlutgerichtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 73: Das Blutgericht

44 Min.Ab 12

Eine Frau versteckt sich im Badezimmer vor ihrem Ex, der das Haus mit einer Axt stürmt. Der randalierende Mann versichert der Polizei, er sei nur hier, um zu helfen. - Eine Frau verletzt sich, weil sie offenbar nicht mehr richtig sieht. Sie verweigert aber beharrlich eine Behandlung. Welches Geheimnis verbirgt sie? - Eine Frau will ihren Freund von der Arbeit abholen. Sein Chef behauptet, dass dieser Mann nicht bei ihm arbeitet. Was wird hier gespielt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen