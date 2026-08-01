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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Nevilles geheimer Goldschatz

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 11vom 19.08.2026
Nevilles geheimer Goldschatz

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 11: Nevilles geheimer Goldschatz

45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Alan und Salty wagen sich auf neues Terrain und folgen dem Rat eines Weinbauern. Er ist sich sicher, dass im Weinanbaugebiet noch massenhaft Gold zu finden ist, dass die Farmer vor Jahrzehnten haben liegen lassen. Genau das blüht Shane, der auf seiner Pacht richtig Pech hat: Entweder ist die Erde zu trocken für die Waschanlage oder zu feucht für den Trockenwäscher.

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