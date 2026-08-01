Fehlstart in Western AustraliaJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 13: Fehlstart in Western Australia
45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Auf dem Dead-Horse-Pachtgrund wollen sich Brett Brumby und Kat Dubberley bei der Goldsuche nach alten Gutachten aus den 1970er Jahren richten. Damals hat ein Bergbau-Unternehmen das Gebiet gründlich untersuchen lassen. Doch helfen die alten Akten den beiden beim Erreichen ihres Saisonziels?
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