Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Goldsuche unter Extrembedingungen

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 18vom 02.09.2026
Goldsuche unter Extrembedingungen

Goldsuche unter ExtrembedingungenJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 18: Goldsuche unter Extrembedingungen

45 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12

Die Hitze im Outback macht den Goldgräbern zu schaffen. Wer jetzt kein Gold findet, verpasst die letzte Chance, bevor die Temperaturen ein Weiterarbeiten unmöglich machen. Sowohl für die Brumbies als auch für die McGhies ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Salty und Alan legen ebenfalls einen Schlussspurt hin, um ihr Saisonziel von 25 Unzen noch zu erreichen. Doch sie haben die Rechnung ohne die Krokodile gemacht ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 7 Staffeln und Folgen