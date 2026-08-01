Nach der Panne ist vor der PanneJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 14: Nach der Panne ist vor der Panne
45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Paul Mackie will auf eigene Faust weitermachen und sich auf sein ursprüngliches Geschäftsmodell besinnen: Abfall aus alten Minen erneut aufbereiten und dabei auch das letzte Quäntchen Gold extrahieren. Bei den McGhies setzt man vor allem auf die Arbeit mit dem Detektor. Doch dazu ist der große Radlader unerlässlich, und ausgerechnet der gibt jetzt den Geist auf.
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