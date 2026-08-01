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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Gefährliche Hitze

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 15vom 26.08.2026
Gefährliche Hitze

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 15: Gefährliche Hitze

45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Nachdem Paul einem eigenen Projekt nachgeht, benötigen Alex und Mel dringend Hilfe auf Fair Lady. Die Arbeit ist zu viel für zwei Personen und noch dazu kommt es fast zu einem Unglück. Gut, dass kurz darauf Rob auftaucht, der sich als Teammitglied bewirbt. Brad und sein Dad Max müssen den großen Baggerlader reparieren, damit sie endlich weiter nach Gold suchen können. Doch die Reparatur gestaltet sich etwas schwierig, sodass die beiden in die Trickkiste greifen müssen.

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