Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 17: Das Rennen um den Clan
45 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12
Chloe und Justin wollen einen neuen Claim abstecken. Nur der Hubschrauber kann sicherstellen, dass sie das Gebiet vor allen anderen Interessenten erreichen. Ob der frühe Vogel dann auch tatsächlich den Wurm fängt, müssen die Detektoren zeigen. Die Gold Devils krabbeln unterdessen in alte Minenschächte. Sie wollen Quarzgänge finden, die von früheren Goldsuchern nur unvollständig ausgebeutet wurden.
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