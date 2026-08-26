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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Das Rennen um den Clan

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 17vom 02.09.2026
Das Rennen um den Clan

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 17: Das Rennen um den Clan

45 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12

Chloe und Justin wollen einen neuen Claim abstecken. Nur der Hubschrauber kann sicherstellen, dass sie das Gebiet vor allen anderen Interessenten erreichen. Ob der frühe Vogel dann auch tatsächlich den Wurm fängt, müssen die Detektoren zeigen. Die Gold Devils krabbeln unterdessen in alte Minenschächte. Sie wollen Quarzgänge finden, die von früheren Goldsuchern nur unvollständig ausgebeutet wurden.

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