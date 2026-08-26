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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Endspurt

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 19vom 02.09.2026
Endspurt

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 19: Endspurt

45 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12

Endspurt für die Goldsucher: Die McGhies haben mit ihrer Ausrüstung zu kämpfen und müssen zunächst abwarten, ob sie überhaupt noch zum Arbeiten kommen. Bei Shane und Kate steht die Waschtrommel still, da sich großes Gestein verklemmt hat. Zudem setzt ihnen die Hitze zu, also schlägt Shane vor, nachts zu arbeiten. Und Alex und Mels Suche nach der verheißungsvollen Goldader scheint ins Nichts zu führen und das sorgt für große Frustration.

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