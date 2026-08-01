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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Gold in den Adern

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 12vom 26.08.2026
Gold in den Adern

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 12: Gold in den Adern

45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Jacqui und Andrew rüsten sich mit einem Quad als Erkundungsfahrzeug aus. Das trägt Früchte: Sie stoßen auf eine Goldader am Mount Madden. Brett und Kat scheinen weniger Glück zu haben - eine Panne jagt weiterhin die nächste, und Brett wird beinahe vom LKW erdrückt. Auch Shane muss wieder zum Schraubenschlüssel greifen, während er mit Geologin Amy altes Minengelände erkundet.

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