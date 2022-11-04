Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ü50 - Jetzt dreh' ich nochmal richtig auf!

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 04.11.2022
44 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12

Mit 16,2 Prozent machen die "Ü50-Jährigen" den größten Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung aus. Für Influencerin Nana bedeutet ihr Alter aber nicht, dass man das Leben ruhig angehen lassen muss. Sie feiert ihr Leben und macht Menschen in ihrem Alter Mut, aktiv zu bleiben. Auch Dragqueen Cassy Carrington fühlt sich alles andere als alt. Doch ihr jugendliches Auftreten kommt nicht bei jedem gut an.

SAT.1
