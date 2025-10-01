Bull
Folge 11: Wahre Liebe?
39 Min.Ab 12
Der High-School-Footballstar Jordan Henderson hat ein Verhältnis mit seiner Lehrerin Susan. Seine Eltern sind davon natürlich überhaupt nicht begeistert und reichen Klage ein. Bull soll sie vor Gericht unterstützen und dafür sorgen, dass Jordan zur Vernunft kommt. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn Jason und Susan sind inzwischen zusammengezogen, und er will das College schmeißen. Doch dann findet Bulls Team eine Information über Susan, die hilfreich sein könnte.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
