Bull

Zitterpartie

Staffel 1Folge 13
Zitterpartie

ZitterpartieJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 13: Zitterpartie

41 Min.Ab 12

Der Gamer Jace Rundle ist die Nummer Eins, wenn es um das Multiplayer-Online-Spiel "Titanfall" geht. Doch ausgerechnet beim wichtigsten E-Sports-Turnier der Saison versaut er seinem Team den Sieg - absichtlich, wie sein Teamchef in der Szene verbreitet. Jaces Ruf ist ruiniert, seine Karriere beendet. Doch er hat nicht absichtlich verloren. Genau das will Bull beweisen und stößt dabei auf einige Unstimmigkeiten, was die Wetten auf das Turnier angeht.

