Bull
Folge 20: Die Macht der Suggestion
41 Min.Ab 12
Völlig unvermittelt greift sich Troy Dickerson auf der Driving Range einen Golfschläger und tötet damit seinen Vater, der gerade Abschläge übt. An die Tat selbst kann er sich nicht erinnern. Für Bull ist ziemlich schnell klar: Jemand muss Troy hypnotisiert und auf einen Trigger konditioniert haben, der ihn zum Morden bringt. Die Spur führt zur Lumansic Academy, einem Lernzentrum, das eher einer Sekte gleicht und in dem Troy eingeschrieben war ...
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
12
Copyrights:© CBS International Television
