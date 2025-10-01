Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Zirkustricks

Paramount GlobalStaffel 1Folge 7
Zirkustricks

ZirkustricksJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 7: Zirkustricks

41 Min.Ab 12

John Phillips verursacht einen schweren Autounfall, bei dem seine Frau Karen ums Leben kommt. Nun soll er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden, was hauptsächlich dem Abgeordneten Trevor Dormit zuzuschreiben ist: Er will gesehen haben, dass John betrunken war und vor Wut schäumte, als der Unfall passierte. Bull findet schnell heraus, dass Dormit ganz eigene Interessen verfolgt. Doch auch John spielt nicht mit offenen Karten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen