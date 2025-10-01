Bull
Folge 7: Zirkustricks
41 Min.Ab 12
John Phillips verursacht einen schweren Autounfall, bei dem seine Frau Karen ums Leben kommt. Nun soll er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden, was hauptsächlich dem Abgeordneten Trevor Dormit zuzuschreiben ist: Er will gesehen haben, dass John betrunken war und vor Wut schäumte, als der Unfall passierte. Bull findet schnell heraus, dass Dormit ganz eigene Interessen verfolgt. Doch auch John spielt nicht mit offenen Karten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren