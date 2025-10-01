Bull
Folge 2: Frau am Steuer
42 Min.Ab 12
Bei einem Flugzeugabsturz kommen alle Passagiere und Crewmitglieder ums Leben - nur die Pilotin Taylor Mathison überlebt wie durch ein Wunder. Nun soll sie für die Katastrophe zur Rechenschaft gezogen werden. Bull übernimmt ihren Fall und findet schnell heraus, was ihr vor Gericht das Genick brechen wird: die Tatsache, dass sie eine Frau ist. Außerdem kann sie sich nicht mehr an die Sekunden vor dem Absturz erinnern. War ihr Flug-Manöver doch zu riskant?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren