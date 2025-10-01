Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Elf Stunden

Paramount GlobalStaffel 1Folge 5
Elf Stunden

Elf StundenJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 5: Elf Stunden

40 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit ihrem Verlobten Richard flüchtet die Milliardärstochter Layla Everton völlig aufgelöst von einer Spendengala. Kurze Zeit später wird sie erschlagen in einer Gasse aufgefunden. Nach einem elfstündigen Verhör gesteht Richard die Tat, auch die Beweise scheinen erdrückend. Doch Bull glaubt an Richards Unschuld. Nun muss es ihm gelingen die Jury davon zu überzeugen, dass Richards Geständnis erzwungen war.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen