Bull
Folge 5: Elf Stunden
40 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit ihrem Verlobten Richard flüchtet die Milliardärstochter Layla Everton völlig aufgelöst von einer Spendengala. Kurze Zeit später wird sie erschlagen in einer Gasse aufgefunden. Nach einem elfstündigen Verhör gesteht Richard die Tat, auch die Beweise scheinen erdrückend. Doch Bull glaubt an Richards Unschuld. Nun muss es ihm gelingen die Jury davon zu überzeugen, dass Richards Geständnis erzwungen war.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
12
Copyrights:© CBS International Television
